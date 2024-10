ChatGPT, la modalità vocale avanzata debutta anche in Italia (ma solo per utenti Plus)

La modalità vocale avanzata di ChatGPT è sicuramente un esempio della tecnologia che avanza: umanoide, realistica, quasi non sembra di avere a che fare con un robot. Alimentata dall’ultimo modello di OpenAI, GPT-4o, a breve verrà rilasciata anche in Europa – Italia compresa.

Quali Paesi riceveranno Advanced Voice

A comunicarlo ufficialmente la stessa OpenAI, attraverso un post pubblicato su X. “Tutti gli utenti Plus dell’UE, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein hanno ora accesso ad Advanced Voice”, ha scritto l’azienda. Per il momento, la nuova modalità resta disponibile sui soli dispositivi mobili: non è stata infatti rilasciata per le app desktop (che potrebbe tuttavia integrarla in futuro), né per la versione web.

In precedenza, la modalità vocale avanzata di ChatGPT era disponibile solo per un gruppo limitato di utenti ChatGPT Plus, comunque non residenti in Europa. Gli utenti del vecchio continente dovevano affidarsi a un servizio VPN per provare la modalità vocale, nonostante pagassero un abbonamento Premium.

Advanced Voice utilizza le capacità audio native di GPT-4o e offre conversazioni più naturali, veloci e in tempo reale, in grado di mostrare perfino un certo grado di emozione. Un enorme passo avanti, dunque, che ha fatto comunque un certo scalpore al suo (turbolento) lancio, avvenuto soltanto il mese scorso.

Prima ci sono stati i problemi legali, con la rimozione di una delle voci disponibili perché assomigliava troppo a quella del personaggio basato su Intelligenza Artificiale del noto film “Her”, con Scarlett Johansson. Poi, perché la stessa OpenAI si è detta preoccupata che qualche utente potesse, effettivamente, sviluppare dei legami affettivi con l’IA.

In ogni caso, il rollout della modalità vocale avanzata dovrebbe essere già iniziato per Europa, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Gli utenti abbonati a ChatGPT Plus (che ha un costo di 20 dollari al mese) potrebbero accedervi già nelle prossime ore.