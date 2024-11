ChatGPT, in arrivo (forse) la beta della tanto attesa funzione Live Video

Molte persone si affidano molto a ChatGPT per le loro esigenze quotidiane professionali e personali. Da tempo, gli utenti hanno atteso che venissero implementate nel chatbot AI più noto al mondo anche le promesse capacità “visive”. Parliamo della funzionalità Live Video integrata nella modalità Advanced Voice Mode, che potrebbe raggiungere più utenti nel giro di pochissimo tempo.

La promessa e i primi avvistamenti nella versione alpha

Quando OpenAI ha annunciato GPT-4o a maggio 2024, si è vantata di quelle che sarebbero le funzionalità Live Video in arrivo come parte integrante della modalità Advanced Voice Mode. L’azienda ha mostrato una demo, in cui la nuova funzione vocale ha riconosciuto facilmente il soggetto inquadrato dalla telecamera, oltre a riconoscere l’azione eseguita.

In questo caso, il soggetto in questione era un cane, di cui l’Intelligenza Artificiale ha ricordato il nome, riconoscendo anche il giocattolo (una palla) e associandola con il cane attraverso un’attività, come riportare la palla. Una demo piuttosto impressionante, considerando quanto velocemente l’AI abbia risposto al feed della telecamera in tempo reale.

È quasi come se l’utente stesse videochiamando un altro essere umano. Alcuni utenti hanno avuto la possibilità di provare la funzionalità Live Video nella versione alpha e ne sono rimasti altrettanto colpiti. Gli utenti hanno atteso con molta pazienza che la funzionalità arrivasse sull’app al di fuori dell’alpha. Tuttavia, OpenAI non ha svelato una tempistica di rilascio.

In arrivo una versione beta?

In ogni caso, sembra che l’azienda si stia preparando per il lancio della versione beta: in alcune stringhe di codice scovate dal portale AndroidAuthority, si parla proprio della funzionalità Live Video all’interno dell’ultima build beta di ChatGPT v1.2024.317.

Le stringhe indicano che la funzionalità potrebbe essere chiamata “Live camera” quando verrà lanciata in versione beta. È auspicabile che OpenAI sia intenzionata a un lancio su più larga scala della sua versione beta, probabilmente nel prossimo futuro. Prima, forse, per i soli abbonati ChatGPT Plus.