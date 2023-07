ChatGPT: cosa devi fare quando compare Errore 1020

ChatGPT è un servizio di intelligenza artificiale molto diffuso e per tantissimi utenti particolarmente utile. Se utilizzato in modo professionale risulta estremamente comodo in diverse fasi del lavoro. Questo chatbot è sviluppato e diffuso da OpenAi che recentemente ha riaperto le porte del suo sito in Italia dopo una breve pausa obbligata dal Garante per sistemare termini e condizioni legati al trattamento della privacy degli utenti.

Dopo aver iniziato a utilizzarla di nuovo ti sei accorto che spesso compare un messaggio di errore che blocca il tuo accesso? Se il codice è Errore 1020 esiste una tecnica per risolvere questo insidioso problema. Scegli NordVPN e attivala sui tuoi dispositivi. Grazie a questa VPN migliori notevolmente l’utilizzo di questo servizio e dovresti anche riuscire ad arginare problemi e superare limitazioni imposte dal proprietario del sito.

ChatGPT Error 1020: la soluzione è NordVPN

Grazie a NordVPN installata sui tuoi dispositivi dovresti poter dire addio all’errore 1020 di ChatGPT. Infatti, questo messaggio di allert che impedisce effettivamente l’accesso alla pagina è generato automaticamente in base al numero di volte che hai visitato la pagina stessa. Stessa cosa succede quando l’utente raggiunge il limite massimo di richieste entro 1 ora. Perché una buona VPN è ottima per aggirare questo problema?

Semplicemente perché fornendoti un indirizzo IP differente dovresti figurare come un nuovo utente. Inoltre, NordVPN è tra le più aggiornate in termini di sistemi atti ad annullare censure e limitazioni di accesso. Infatti, i suoi 5700 server sono di proprietà. Infine, qualora dovessi avere difficoltà a utilizzarla puoi sempre contattare l’assistenza tecnica disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Ricordati che con NordVPN attiva sui tuoi dispositivi ottieni anche un alto livello di protezione online, anche e soprattutto mentre utilizzi ChatGPT. In questo modo tutte le informazioni in entrata e in uscita vengono crittografate con una crittografia AES 256 bit di livello militare. Dì addio a pericoli, limiti ed errori. Scegli la VPN che risolve ogni complicazione in modo semplice, veloce e immediato.

