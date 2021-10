Champions su Prime: ecco la prossima sfida!

La Champions League, o meglio il big match del mercoledì, è in diretta esclusiva su Prime Video. Ieri sera per la Vecchia Signora le cose sono andate piuttosto bene visto che il risultato è riuscita a portarsi a casa i tre punti da San Pietroburgo. Il prossimo match in onda sulla piattaforma di Amazon vedrà di fronte il Milan ed il Porto.

Champions League: Milan – Porto su Prime Video!

I diritti televisivi non sono mai stati così rocamboleschi come quelli di quest'anno! Per quanto riguarda la UEFA Champions League Amazon ha acquistato in esclusiva assoluta una partita del mercoledì a turno, mentre, le restanti sono state vendute a NOW TV/Sky Italia e Infinity+ solo per lo streming.

L'appuntamento con il prossimo match è dunque fissato per il 3 Novembre 2021 dove si affronteranno alla Scala del Calcio il Milan di Pioli, reduce da tre sconfitte consecutive nella competizione, ed il Porto di Conceição.

Il Milan deve assolutamente fare risultato per avanzare nei gironi altrimenti rischia di essere eliminata anzitempo in quella che fino a qualche anno fa era la sua competizione preferita. La squadra di Milano è infatti quella che in Italia ha più Champions League in bacheca.

Lo streaming live dovrebbe includere anche una prima parte di pre-partita con contenuti esclusivi da bordocampo, proprio come le scorse gare delle italiane.

Come vedere Prime?

Prime Video è disponibile grazie a questo link con 30 giorni di prova gratuita. Dopodiché, potrà essere rinnovato a 36 euro annui oppure scegliere di pagare l'abbonamento con cadenza mensile. L'iscrizione non ha alcun vincolo, questo significa che dopo il primo mese gratuito sarà possibile disattivare il rinnovo automatico e dunque disdire.

La piattaforma in questione è disponibile per una miriade di dispositivi disponibili in commercio dalle Smart TV agli smartphone. Inoltre, oltre alla Champions League sono disponibili Serie TV, film e molto altro.