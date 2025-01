Champions League: Amazon annuncia la prossima partita trasmessa su Prime Video

Eravamo tutti in attesa di sapere quale fosse la prossima partita di UEFA Champions League trasmessa su Prime Video dopo Milan-Girona, trasmessa in diretta streaming mercoledì 22 gennaio 2025. Amazon ha finalmente annunciato ufficialmente che trasmetterà live streaming Inter-Monaco, per la gioia di molti italiani.

Il match si giocherà mercoledì 29 gennaio 2025. Tutti gli abbonati al servizio potranno seguire la diretta del match ripreso da San Siro. Simone Inzaghi dovrà fare tutto il possibile per portare a casa la vittoria e così aggiudicarsi il passaggio agli ottavi di finale del campionato, senza dover passare per i playoff.

Vediamo tutte le partite trasmesse in diretta streaming fino a oggi su Prime Video della competizione di UEFA Champions League e i relativi risultati:

Mercoledì 18 settembre 2024 Manchester City-Inter 0-0

Mercoledì 2 ottobre 2024 Lipsia-Juventus 2-3

Mercoledì 23 ottobre 2024 Young Boys-Inter 0-1

Mercoledì 6 novembre 2024 Inter-Arsenal 1-0

Mercoledì 27 novembre 2024 Aston Villa-Juventus 0-0

Mercoledì 22 gennaio 2025 Milan-Girona 1-0



UEFA Champions League: Inter-Monaco in diretta su Prime Video

Amazon ha deciso quale partita della UEFA Champions League trasmettere in diretta streaming su Prime Video mercoledì 29 gennaio 2025. Si tratta, come abbiamo già spiegato, di Inter-Monaco. Il calcio di inizio è programmato per le 21:00, ma dalle 19:30 – come da abitudine – è possibile seguire un ricco pre-partita.

La telecronaca del match è stata affidata a Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico a Massimo Ambrosini. Ci attende quindi una partita ricca di emozioni con Inzaghi che farà di tutto per portare a casa la vittoria contro il Monaco di Adolf Hütter.

Per poter seguire il match della UEFA Champions League, Inter-Monaco, se sei abbonato a Prime Video ti basterà scaricare l’app sul tuo televisore o dispositivo e accedere tramite le stesse credenziali usate per Amazon. Altrimenti, ti consigliamo di attivare la prova gratuita di 30 giorni per i nuovi utenti.