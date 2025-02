Champions League, altra partita gratis sul digitale terrestre: quale e quando

Sei curioso di sapere quale sarà la prossima partita della UEFA Champions League a essere trasmessa gratis sulla piattaforma del digitale terrestre? Finalmente è stata annunciata e non dovrai aspettare molto tempo ancora prima di vederla direttamente dal tuo televisore al canale TV8 di Sky, disponibile sul Logical Channel Number 8.

Il match in questione è Celtic – Bayern Monaco. Si giocherà mercoledì 12 febbraio 2025. Il calcio d’inizio verrà fischiato alle 21:00, quando sarà possibile seguire in diretta l’incontro. Nondimeno, come di consuetudine, Sky offrirà anche in chiaro su TV8 un ricco e interessante pre-partita sulle due squadre e sull’intero torneo.

La partita Celtic – Bayern Monaco sarà trasmessa anche in live streaming accedendo al sito ufficiale di TV8. Ricordiamo che per seguire tutte le partite di UEFA Champions League, oltre a quella gratis che regolarmente viene trasmessa sul digitale terrestre e satellite, è necessario abbonarsi a Sky Calcio o a NOW PASS SPORT.

Mercoledì 12 febbraio 2025 sarà la volta di Celtic – Bayern Monaco, la partita di UEFA Champions League scelta da Sky per essere trasmessa gratis in diretta su digitale terrestre o satellite al canale TV8. Il pre-partita inizierà alle 20:20 e il calcio d’inizio sarà fischiato alle 21:00. Quindi niente impegni sul calendario per questo giorno.

Settimana scorsa è stata Manchester City – Brugge la partita della UEFA Champions League trasmessa gratis in chiaro su TV8. Purtroppo le italiane non hanno fatto parte di questo programma fino a ora. Se non vuoi perderti le nostre squadre in corsa per la vittoria devi abbonarti a Sky Calcio o a NOW PASS SPORT, approfittando delle fantastiche offerte disponibili.

Le italiane che parteciperanno ai playoff sono Atalanta, Milan e Juventus mentre il Bologna è stato eliminato settimana scorsa, con il pareggio contro lo Sporting. Ecco quali squadre si scontreranno contro le nostre italiane:

Juventus – PSV Eindhoven | Martedì 11 febbraio 2025;

– PSV Eindhoven | Martedì 11 febbraio 2025; Club Brugge – Atalanta | Mercoledì 12 febbraio 2025;

| Mercoledì 12 febbraio 2025; Feyenoord – Milan | Mercoledì 12 febbraio 2025.