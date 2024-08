Cerchia e cerca di Google debutta anche sui Samsung Galaxy di fascia media

La comoda funzionalità “Cerchia e cerca” di Google ha fatto il suo debutto all’inizio di quest’anno insieme a Samsung Galaxy S24. Funzionalità poi estesa e rilasciata ad altri telefoni di fascia alta, più datati, della serie Galaxy S e Galaxy Z. Ora, grazie al recente aggiornamento, l’azienda sudcoreana ne ha iniziato la distribuzione anche a dispositivi di fascia media, pari a circa 25 milioni di smartphone e tablet Galaxy in tutto il mondo.

I dispositivi che riceveranno “Cerchia cerca”

L’annuncio è arrivato la scorsa settimana, la distribuzione – invece – è iniziata soltanto di recente, tramite un aggiornamento software che porterà di fatto “Cerchia e cerca” di Google su una selezione di dispositivi Galaxy. Nello specifico, quelli coinvolti sono:

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy Quantum 4

Galaxy S21 FE

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Non chiamatelo Google Lens

Come funziona “Cerchia e cerca”? Sebbene possa sembrare una versione migliorata di Google Lens, in realtà è molto più veloce e preciso perché si tratta di una funzionalità integrata nel sistema operativo. Inoltre, può essere attivato in qualsiasi momento sul dispositivo.

Con “Cerchia e cerca” è possibile trovare informazioni su qualsiasi cosa sia visualizzata sullo schermo di smartphone e tablet, ma anche tradurre un testo da una lingua all’altra o trovare il titolo di una canzone in riproduzione.