Cerchi uno smartwatch elegante ma perfetto per allenarti? HUAWEI Watch Fit è sconto del 50%

Trovare uno smartwatch dall’ottimo rapporto qualità/prezzo non è facile, soprattutto se stai cercando un prodotto che sia esteticamente raffinato ma pensato anche per supportarti durante le tue sessioni di allenamento. Al momento, però, tra i brand più affidabili nel campo degli smartwatch si trova proprio HUAWEI. Solo per poco tempo, su Amazon, potrai acquistare il HUAWEI Watch Fit disponibile al costo di 49,9o€ invece di 99,00€, dunque alla metà del prezzo di listino.

Il modello in questione è caratterizzato da un’elegante finitura opaca che si abbina ai suoi numerosi cinturini colorati, assicurandoti un look trendy e sofisticato. Inoltre, ti fornisce dati di allenamento precisi e in tempo reale per ben 97 modalità sportive e professionali, quali corsa, nuoto e ciclismo. Dato il design accattivante, la vastità di modalità di cui è dotato e lo sconto assolutamente irripetibile ti consigliamo di completare il tuo acquisto finché sei ancora in tempo.

Dotato di ben 97 modalità di allenamento

Il HUAWEI Watch Fit è dotato di un luminoso display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici grazie al quale potrai leggere informazioni, notifiche, condizionimeteo e orario in qualsiasi momento, anche mentre sei in movimento. Inoltre, come ti abbiamo già accennato, si tratta di uno smartwatch profondamente versatile e dotato di molteplici feature. Ti permetterà di visualizzare 12 sessioni di allenamento, semplici e veloci, da fare in qualsiasi momento della giornata e 44 dimostrazioni di movimenti standard da aggiungere alla tua routine.

Ovviamente, potrai sfruttare il HUAWEI Watch Fit anche grazie al sensore GPS integrato per trovare indicazioni stradali mentre sei in movimento e, non meno importante, è impermeabile e resistente all’acqua fino a 5 atmosfere. Dunque, si tratta dello smartwatch perfetto per accompagnarti nel corso della giornata: a lavoro, per leggere messaggi e notifiche senza dover mettere mano al cellulare, e anche quando inizi ad allenarti, grazie alla sua abilità straordinaria di tracciare ogni giorno i tuoi progressi e darti consigli. Al momento ti ricordiamo che potrai portarlo a casa con uno sconto del 50%, quindi non lasciartelo scappare finché la promozione è ancora disponibile e ci sono ancora scorte a disposizione.

