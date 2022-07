Cerchi una VPN? È il momento giusto: ottieni 2 mesi gratis

Quando navighiamo in rete, le nostre attività online non sono sempre al sicuro. Specialmente quando ci troviamo fuori casa e decidiamo di collegarci a reti pubbliche non protette. Per questo motivo, per proteggere la nostra privacy online è necessario utilizzare un servizio VPN: acronimo di Virtual Private Network, garantisce sicurezza e privacy in rete attraverso un tunnel criptato. Specialmente ora che si avvicinano le ferie, proteggersi è fondamentale per evitare furti di dati.

Tra i migliori provider del settore c’è Surfshark, piattaforma VPN che offre un servizio di privacy digitale completo e a prezzi alla portata di tutti. Grazie alla promozione in corso è possibile risparmiare ben l’82% di sconto sulla sottoscrizione di un abbonamento da due anni. E due mensilità te le regala Surfshark.

Surfshark: vantaggi e funzionalità

Surfshark è uno dei migliori servizi VPN in rete, ma perché? Innanzitutto devi sapere che gli obiettivi principali del provider sono tre: mascherare il traffico internet degli utenti, proteggere la loro identità e prevenire il tracking online. Per questo motivo utilizza protocolli sicuri e rapidi di crittografia AES 256 GCM per mantenere tra i più alti standard di sicurezza del settore. A ciò si aggiungono DNS privati, server offuscati basati su una sola RAM e una rigorosa politica no-log.

Restando in tema sicurezza, Surfshark include anche “Kill Switch”, un tool fondamentale che in caso di perdita di rete non permette l’esposizione di alcun dato sensibile. Tra le funzionalità troviamo anche “CleanWeb” per bloccare annunci, banner, tracker, malware e tentativi di phishing, e “MultiHop” per la connessione simultanea a due server differenti. A proposito di server, sottoscrivendo un abbonamento potrai accedere a ben 3200 server dislocati in 65 Paesi attorno al mondo, che si distinguono per la rapida velocità di connessione.

Surfshark è disponibile in promozione a un prezzo davvero eccezionale: soltanto 2,19 euro al mese per l’abbonamento due anni. In aggiunta a tutte le funzionalità VPN otterrai anche due mesi completamente gratis. Se sei alla ricerca di una VPN per proteggerti a casa e durante le vacanze, questa è l’occasione giusta.

