Cerchi un Dualshock 4 per PS4? Lo trovi in DOPPIA OFFERTA su Amazon

Sono passati quasi dieci anni dal lancio di PlayStation 4, ma sono ancora in molti a giocarci soprattutto coloro che non sono riusciti o al momento non possono acquistare una PlayStation 5.

Per questo le vendite del DualShock 4, il controller di PS4, vanno ancora forte.

Dualshock 4 per PS4: un pad intramontabile

Dualshock 4 è il controller wireless ufficiale per PS4, che ti offre il massimo controllo e la massima precisione nei tuoi giochi preferiti. Ha un design ergonomico e confortevole, con superfici a contatto con le mani con maggiore grip: ingegnosa la barra luminosa integrata nel touch pad, che emette vari colori in base all’azione di gioco.

Il pad dispone di diverse funzioni intuitive che arricchiscono la tua esperienza di gioco come il sensore di movimento che rileva ogni movimento, spostamento e rotazione del controller o l’altoparlante integrato che emette gli effetti audio dei giochi.

Con l’ingresso cuffie stereo da 3,5 mm puoi ascoltare l’audio di gioco in privato con il tuo headset, mentre il pulsante Share ti permette di condividere facilmente i tuoi momenti di gioco con i tuoi amici.

Il Dualshock 4 è compatibile con tutti i giochi per PS4 e, volendo, potresti utilizzarlo anche su PS5. Puoi caricare la batteria interna del controller da qualsiasi porta USB.

Non perdere allora l’opportunità di acquistare il Dualshock 4 per PS4 su Amazon a circa 55 euro grazie al doppio sconto che si applica al checkout e approfitta della spedizione gratuita.

