Cercate un caricatore per il MacBook Pro? BRUTTE notizie...

Il caricabatterie Apple da 96 W per MacBook Pro sembra essere introvabile. Dal sito ufficiale dell'azienda, si evince che c'è un ritardo delle spedizione che va da 2 a 3 mesi.

Il caricatore per MacBook Pro 16″ è introvabile: che succede?

L'adattatore di alimentazione USB di tipo C da 96 W progettato per il MacBook Pro da 16 pollici (quello con il SoC Silicon M1) soffre di lunghi tempi di consegna, con stime di consegna che vanno dai due ai tre mesi.

Il ritardo è stato individuato da MacRumors sullo store online ufficiale del gigante con sede a Cupertino negli Stati Uniti. In particolare, il periodo di spedizione da 2 a 3 mesi si è riflesso anche sui vari altri store online del marchio in altri paesi.

Al momento, l'adattatore è anche indicato come non disponibile per il ritiro in negozio presso la maggior parte dei negozi Apple in tutto il mondo. Inizialmente, il ritardo è apparso per la prima volta in Giappone; ora il problema sembra essersi esteso anche agli altri territori.

La notizia arriva proprio quando si dice che l'OEM statunitense si sta preparando per il lancio dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici con CPU Silicon M2 entro la fine dell'anno.

In altre parole, al momento non ci è dato sapere il motivo reale del ritardo della spedizione del caricatore del MacBook Pro da 96 W. Ricordiamo che l'azienda ha inserito l'accessorio nella scatola del laptop fin dalla prima commercializzazione dello stesso. Tuttavia, lo si può acquistare anche in separata sede.

Al contrario, non sembra esserci alcun problema per gli adattatori di alimentazione più piccoli da 20 W, 30 W e 61 W. Congiuntamente a ciò, una fonte interna ad Apple ha riferito a MacRumors che non sono presenti stock del caricabatterie da 96 W; pare che la società di Tim Cook stia affrontando problemi di fornitura su più fronti.

iPhone in ritardo, iPad non disponibili, caricatori per MacBook introvabili: che sta succedendo?