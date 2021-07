In America, gli utenti potranno candidarsi per un lavoro attraverso TikTok. Di fatto, TikTok Resumes è già stato adottato da Chipotle, Target e Shopify.

TikTok diventa una piattaforma per la ricerca del lavoro?

Il noto social del momento sta testando uno strumento che permetterà agli utenti di candidarsi direttamente per un posto di lavoro mediante mini curriculum video ad aziende come Chipotle, Target e Shopify.

Il programma pilota a breve termine, chiamato TikTok Resumes, deriva da contenuti che sono apparsi organicamente sulla piattaforma, come #CareerTok, e dalle iniziative deliberate dalla società per influenzare studenti universitari e utenti più giovani. Ci sono più di 30 aziende iscritte che accettano i CV sulla piattaforma per un primo programma di test che durerà fino al 31 luglio.

Gli utenti dovranno creare un curriculum video, pubblicarlo su TikTok e quindi inviarlo ai recruiter tramite l'app. Un video didattico per il programma pilota consiglia ai candidati di non includere informazioni personali come il loro indirizzo e-mail nella clip, poiché questa è condivisa pubblicamente.

Alcuni dei lavori attualmente elencati includono la generazione di contenuti per TikTok, il che significa che più marchi adottano la piattaforma con sviluppatori di contenuti già esperti. Ad esempio, Alo Yoga sta assumendo un social media manager tramite TikTok Resumes al fine di sviluppare una strategia TikTok per il marchio, collaborando così con influencer. Altri sono alla ricerca di host e videomaker che lavoreranno su più piattaforme.

Anche aziende come Target, Chipotle, Sweetgreen e Great Clips stanno utilizzando la piattaforma per trovare dipendenti di livello medio e iniziale che lavorino in negozi e magazzini, con alcuni ruoli a tempo pieno e non. Shopify invece, sta cercando di assumere un senior ingegnere dei dati.

Sebbene il programma sia ancora in fase di test e temporaneo, mostra come TikTok stia pensando di formare e installare un ecosistema di creatori di contenuti.

I curriculum di TikTok saranno aperti alle iscrizioni dal 7 al 31 luglio. E per quelli con un curriculum lungo, fortunatamente, sappiate che la compagnia sta lanciando video di tre minuti.

