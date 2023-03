Centrali elettriche solari Bluetti in FUORITUTTO: l'elettricità è gratis

Approfitta della bella stagione in arrivo e inizia a tagliare la bolletta elettrica. Con le centrali elettriche solari premium, firmate Bluetti, puoi ottenere elettricità gratis grazie al sole.

Approfittando delle promozioni a tempo limitato di GeekMall, puoi risparmiare un sacco sui modelli più gettonati, ottenendo sconti aggiuntivi grazie agli speciali codici che ti segnalerò a breve. Su ogni acquisto, hai un doppio vantaggio:

spedizioni veloci e gratuite, da magazzino europeo;

possibilità di pagare con PayPal, dividendo l’importo in 3 rate a tasso zero e senza commissioni.

Prima di scoprire tutti i modelli in promozione, segnati questi codici sconto e applicali prima del pagamento. In questo modo, otterrai un prezzo finale ancora più basso! Pronto, eccoli tutti:

BLUETTI200 per avere 30€ di sconto per ordini superiori a 200€;

BLUETTI700 per ottenere 50€ di sconto per ordini superiori a 700€;

BLUETTI1000 per avere 100€ di sconto per ordini superiori a 1000€.

Bene, adesso non resta che sfogliare tutte le soluzioni disponibili per questa vendita lampo in fuoritutto: dai un’occhiata a tutta la vetrina e scegli la soluzione che preferisci. Indeciso? Allora lascia che ti segnali le 3 occasioni più interessanti di tutte!

Centrali elettriche solari Bluetti in promozione da GeekMall: le migliori 3

Abbiamo scelto 3 modelli in diverse fasce di prezzo. Tre soluzioni pronte a rispondere a diverse esigenze! Si parte da 499€ appena, ma solo grazie ai codici speciali.

PowerOak EB55

Il primo modello è lo spettacolare PowerOak EB55, pensato per permetterti di avere tanta energia in dimensioni super compatte. Si tratta di una station all in one perfetta per attività all’aperto, come il campeggio o una gita. Puoi usare le 4 porte USB A, l’ingresso USB C da ben 100W, i due ingressi DC da 10A e le due prese Schuko (con supporto fino a 700W) per collegare dispositivi di elettronica e perfino piccoli elettrodomestici. Per finire, una pratica piastra wireless – alloggiata sulla parte superiore – ti permetterà di eseguire la ricarica senza fili dei tuoi dispositivi.

La grande batteria con la quale è equipaggiato può essere ricaricata tramite pannello solare (non incluso nel kit). Super compatto, è un modello costruito con estrema cura dei dettagli: si tratta di un prodotto di qualità, pensato per resistere nel tempo. Prendila in gran sconto a 499€ invece di 639€: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “RYMZ3QGC”.

BLUETTI EB70

Con questo modello, aumenti decisamente l’assorbimento energetico dei dispositivi che puoi collegare alla tua station all in one. Si tratta sempre di un’edizione super compatta, ma ancora più potente. Dotata di ampia batteria, puoi ricaricarla in 3 modi diversi (tramite pannello solare da comprare a parte, in automobile oppure sfruttando la classica presa a muro). A ottimizzare il processo di ricarica di pensa il regolatore integrato. A lei puoi collegare i tuoi oggetti tramite diversai ingressi: 2 porte USB standard, 2 ingressi USB C da 100W, 2 prese Schuko (con massimo supporto a un assorbimento di 1000W), 2 ingressi DC da 10A e una piastra di ricarica wireless rapida da 15W. In più, questo eccellente soluzione integra anche una potente torcia d’emergenza.

In promozione, questa ottima soluzione puoi portarla a casa a 599,99€ invece di 749,99€. Mettila subito nel carrello e – prima di completare il tuo acquisto – applica il codice “BLUETTI200”.

BLUETTI EB240 + SP200S: il kit completo

Le prime due soluzioni delle quali ti ho raccontato sono perfette se possiedi già un pannello solare. Se invece parti da zero, allora dovresti assolutamente valutare questo modello, che arriva con in kit un eccellente pannello solare da 220W ad alta efficienza. Il set completo per avere un generatore elettrico solare validissimo da utilizzare anche in casa: durante il giorno, l’enorme batteria integrata (da ben 24000Wh) sarà ricaricata dal pannello solare, mentre di sera potrai utilizzare i diversi ingressi per collegare e alimentare i tuoi oggetti.

A disposizione, hai ben 2 prese Schuko per il collegamento di prodotti con un assorbimento fino a 1000W, 2 porte USB C da 100W, 4 ingressi USB, 1 porta per auto e non solo. Non preoccuparti delle sue prestazioni e della durata nel tempo: il regolatore di carica permette una gestione controllata dell’energia in entrata, rendendo più efficace il processo. Inoltre, il sistema di raffreddamento entrerà in funzione ogni volta che il sistema ne ha bisogno (ad esempio, nel caso in cui il carico sulle prese Schuko supera i 400W).

Insomma, un sistema di altissimo livello, che adesso puoi portare a casa a prezzo super competitivo: l’eccellente station in abbinamento all’efficiente pannello solare SP200S da 200W è un affare adesso. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “BLUETTI1000”. Te l’accaparri a 1359€ invece di 1699€. Un eccezionale affare, che ammortizzerai in pochissimo tempo, grazie al risparmio sulla bolletta elettrica.

Il meglio di Bluetti da GeekMall

Non perdere gli esclusivi sconti offerti dal celeberrimo store di GeekMall sul meglio delle centrali elettriche solari di Bluetti. Sfoglia la vetrina promozionale e approfitta dei codici sconto per fare eccezionali affari:

Ricorda: ricevi i prodotti in modo veloce e gratuito, direttamente da magazzino europeo. In più, scegliendo di pagare con PayPal, puoi dividere l’importo in 3 rate a tasso zero e senza alcuna commissione aggiuntiva. Abbatti la bolletta e ottieni elettricità gratis, direttamente dal sole, con queste soluzioni premium: scegli la tua preferita e completa i tuoi ordini al volo, le promozioni finiranno a brevissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.