Centrale solare elettrica COMPLETA a meno di 350€? La trovi su Amazon

La tua centrale elettrica solare completa, non solo disponibile su Amazon, ma anche al prezzo che non immaginavi. Una station all in one – con prese e torcia – e un pannello solare da 75W per effettuare la ricarica del dispositivo. Comprando separatamente i componenti, crei il tuo kit risparmiando e inizi subito a utilizzare l’elettricità gratis proveniente dal sole.

La station comprende tutto quello che serve: batteria da 52000 mAh, regolatore di carica, diverse uscite per collegare i tuoi oggetti e torcia. Il pannello solare portatile da 75W è invece perfetto per essere posizionato ovunque desideri, grazie alle staffe integrate, che ti permetteranno anche di regolare l’inclinazione, così da esporlo al meglio al sole.

Due prodotti di qualità, che porti a casa a prezzo bassissimo adesso:

spunta il coupon in pagina e metti la station all in one nel carrello a 174,99€ appena;

spunta il coupon in pagina e metti il pannello solare da 75W nel carrello a 167,99€.

Il totale è di circa 342€ e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Una cifra bassissima, basta fare un po’ di confronti con altri prodotti per rendersene conto.

La station, come anticipato, include una serie di porte per l’utilizzo immediato con i tuoi oggetti:

1 presa Schuko per collegare direttamente oggetti con assorbimento fino a un massimo di 150W;

per collegare direttamente oggetti con assorbimento fino a un massimo di 150W; 3 porte USB (di cui un super rapida);

(di cui un super rapida); 2 uscite AC per prodotti come luci a LED o simili.

Super semplice l’utilizzo e la messa in uso. Di giorno, colleghi tramite cavetto il pannello solare alla tua station e lasci che si ricarichi. Dopodiché, potrai utilizzare l’energia elettrica accumulata con tutti i prodotti che desideri. Perfetta da usare mentre sei in giro, può essere un buon modo per attutire un po’ il peso della bolletta elettrica, perché no.

Non perdere l’occasione di creare la tua piccola centrale elettrica solare, spendendo pochissimo su Amazon:

spunta il coupon in pagina e metti la station all in one nel carrello;

nel carrello; spunta il coupon in pagina e metti il pannello solare da 75W.

La spesa totale è di 342€ circa e le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.