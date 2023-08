Centrale elettrica solare PREMIUM a prezzo SHOCK: 190€ di sconto su Amazon

L’energia pulita ed efficiente è la chiave per una vita all’aperto senza limiti, e Jackery lo sa bene. Fondata nel 2012, l’azienda si è specializzata in soluzioni di energia pulita all’aperto per campeggiatori e avventurieri. Explorer 500, una delle migliori centrali elettriche solari portatili del brand, può essere tua a un incredibile prezzo scontato di 469,99€ invece di 659,99€ su Amazon: completa al volo l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Immagina di avere un’energia pulita e affidabile sempre a portata di mano. Il Generatore Solare Portatile Jackery Explorer 500 è dotato di una presa CA standard a onda sinusoidale pura (230V 500W, 1000W di picco), fornendo alimentazione stabile a una vasta gamma di dispositivi che dipendono dalla corrente alternata. Ora puoi collegare la tua TV, utilizzare un ventilatore da soffitto per il tuo camper o accendere luci ed elettrodomestici durante il campeggio senza preoccuparti di perdere energia. Oltre alla presa Schuko, a disposizione avrai un sacco di altre porte (delle quali 3 di tipo USB) per collegare, alimentare e ricaricare i tuoi prodotti.

Questo eccezionale generatore è progettato per liberarti dalle restrizioni e permetterti di vivere appieno l’esperienza all’aperto. Ideale per camperisti, si adatta facilmente a camper e rimorchi, fornendo energia ai tuoi dispositivi senza alcuna configurazione complicata. Organizza grigliate all’aperto, proietta film sotto il cielo stellato o goditi una serata di relax grazie alla potenza versatile di questa eccellente soluzione.

Ricaricalo tramite il pannello solare Jackery SolarSaga da 100W in circa 9,5 ore (da acquistare a parte), sfruttando l’energia del sole. In alternativa, ricaricalo tramite una presa a muro, l’accendisigari dell’auto o un altro generatore. Explorer 500 è anche dotato di una funzione di illuminazione e può essere convertito in un segnale di SOS premendo il pulsante per 2 secondi.

