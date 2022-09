Centrale elettrica solare COMPLETA a 393€: prezzo WOW, taglio bolletta

Con questo kit, puoi iniziare immediatamente a risparmiare in bolletta. Una centrale elettrica solare portatile, compatta e che puoi installare in totale autonomia. A disposizione, in un unico dispositivo compatto hai subito: batteria per l’accumulo, prese per collegare i tuoi oggetti e inverter di corrente. Naturalmente, non manca il pannello fotovoltaico per catturare l’energia del sole. Non dovrai comprare altro a parte, solo iniziare a utilizzare e risparmiare. Puoi prenderlo a prezzo bassissimo adesso da Amazon, basta completa l’ordine al volo per averlo a 393€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite.

Centrale elettrica solare portatile: è il momento di risparmiare

Sistemi i pannelli solari in balcone o in giardino, colleghi l’unità principale e lasci che accumuli l’energia del sole. Dopodiché, puoi sfruttare quell’elettricità come preferisci: alimenti elettrodomestici, dispositivi di elettronica e non solo. Con un supporto massimo a 300Wh, potrai collegare gli oggetti che utilizzi di più, evitando di utilizzare le prese a muro.

A disposizione hai una presa Schuko, 2 porte USB standard e una USB C: tutto quello che occorre per alimentare e ricaricare i tuoi dispositivi.

Essenzialmente, ammortizzerai in un paio di bollette il costo di questa spettacolare centrale elettrica solare portatile. La utilizzi in casa e – quando viaggi – la porti con te per sfruttarla ovunque: camper, campeggio, escursioni e non solo. Un prodotto che, a questo prezzo, è imperdibile. Completa l’ordine al volo per averla a 393€ circa appena con spedizioni gratis. Disponibilità limitata.

