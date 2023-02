Centrale elettrica solare completa a 175€: occasione Amazon ASSURDA (tripla promo)

Pronto a fare un affare Amazon spettacolare? Ho scovato un metodo per risparmiare un sacco, fruttando 3 promozioni, e portare a casa una centrale elettrica solare completa anche di pannello solare a prezzo assurdo. Infatti, il kit composto da station all in one – completa di presa Schuko e porte USB – e pannello puoi portarlo a casa a 175€ circa appena.

Una cifra ridicola, se conosci un minimo il mercato di questo genere di prodotti. Come fare per approfittarne? Segui attentamente le mie istruzioni:

spunta il coupon in pagina e metti nel carrello la station;

spunta il coupon in pagina e metti il pannello solare nel carrello;

prima di completare l’ordine (se già non rilevi il prezzo offerta come nell’immagine) applica il codice “MBSCTO10”.

Come vedi, usando le tre promozioni arrivi a spuntare un prezzo piccolissimo e non solo. Infatti, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Com’è composta la tua nuova centrale elettrica solare portatile? Come anticipato, da una station all in one, innanzitutto. Super completa, include tutto quello che serve per ottenere (e utilizzare) energia elettrica ovunque tu sia:

batteria da 24000 mAh;

da 24000 mAh; regolatore di carica;

inverter;

4 porte USB A ;

; 1 porta USB C;

1 ingresso DC out;

1 presa Schuko ;

; una potente torcia d’emergenza.

Dunque, hai tutte le porte necessarie per collegare e alimentare i tuoi oggetti. La presa elettrica supporta 80W (120W di picco).

Il secondo componente del tuo set è il pannello solare portatile da 30W. Quando è chiuso, ha le dimensioni di una pratica valigetta, facilissima da trasportare. In dotazione, ricevi 4 moschettoni per bloccare il pannello mentre sta catturando la luce del sole e anche una serie di cavetti per poterlo collegare alle stazioni da ricaricare.

Insomma, c’è tutto l’occorrente e – a questo prezzo – sembra quasi impossibile poter portare a casa questo eccezionale kit. Segui le istruzioni a inizio articolo e accaparrati tutto a 175€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prme.

