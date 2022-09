Centrale elettrica solare 1000W: kit completo a prezzo WOW (Amazon)

Quello che ho scovato in sconto su Amazon è un prodotto di altissima qualità. Realizzata da Bluetti, brand leader del settore, questa centrale elettrica solare portatile arriva in kit con pannello solare ad alta efficienza da 120W. In poche ore, completi la ricarica della tua station, e sei pronto a sfruttarne il potenziale.

L’unità è un prodotto all in one. Infatti, integra la batteria che fornisce energia, il regolatore di carica e l’inverter. Insomma, c’è tutto quello che occorre, in abbinata al pannello solare, per iniziare a prendere energia gratis dal sole. Ho scelto questo kit perché il supporto della station arriva fino a 1000W. Sai cosa significa? La risposta è disponibile direttamente sull’inserzione ufficiale:

Grazie all’inverter da 1000W AC, questo generatore solare è in grado di alimentare la maggior parte degli apparecchi con potenza inferiore a 1000W.

In altre parole, puoi collegare di tutto: dalla televisione, a un piccolo frigo, passando per le pentole elettriche, ma non solo. Infatti, risulterà perfetto per caricare e alimentare dispositivi elettronici come smartphone, tablet e PC. Puoi fare tutto direttamente dalla station, sfruttando le porte che ti mette a disposizione. Ogni unità, offre:

2 prese Schuko per collegare elettrodomestici o altri oggetti che attaccheresti alla presa a muro di casa (fino a 1000W di assorbimento);

2 ingressi USB ad alta velocità;

2 porte USB A;

1 piastra di ricarica rapida wireless;

torcia d’emergenza.

Insomma, l’energia del sole – l’elettricità gratis – diventa semplice da ottenere a alla portata di tutti. Infatti, anche l’installazione è incredibilmente semplice: basta collegare un cavetto per permettere all’eccellente pannello solare di ricaricare (in sole 3 ore con pieno sole) la tua centrale elettrica solare con inverter da 1000W.

Un prodotto completo e semplice da usare, oltre che di altissima qualità, quindi. L’eccellente kit di Bluetti – a questo prezzo – non ha paragoni. Infatti, sfruttando un golosissimo sconto Amazon del momento, puoi portarla a casa a 999€: impressionante. Dovrai essere veloce però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Arriva a casa con spedizioni assolutamente gratuite, in una manciata di giorni. Sii rapido però perché a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.