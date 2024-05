Centrale elettrica portatile BLUETTI EB3A: semplicemente INDISPENSABILE

Con un’impressionante potenza da 600W, la centrale elettrica portatile BLUETTI EB3A è un vero e proprio concentrato di energia in un formato compatto. E oggi, grazie a un esclusivo coupon sconto di 63,00 euro disponibile su Amazon, puoi acquistarla al prezzo speciale di soli 236,00 euro, anziché 299,00 euro.

Centrale elettrica portatile BLUETTI EB3A: adesso sai di averne bisogno di una

Dotata di una batteria al litio LiFePO4 da 268Wh e 8 uscite versatili, la BLUETTI EB3A è progettata per soddisfare le esigenze di professionisti in viaggio e avventurieri in cerca di una fonte di alimentazione affidabile. Con la sua capacità di mantenere in funzione le tue apparecchiature essenziali durante gli spostamenti o le interruzioni di corrente a casa, questa centrale elettrica diventa un compagno indispensabile ovunque tu vada.

Inoltre, la BLUETTI EB3A si distingue anche per la sua velocità di ricarica straordinaria. Grazie al suo cavo singolo, è in grado di raggiungere fino a 350W di potenza di ricarica, mentre l’opzione PV+AC ti consente di ottenere l’80% di capacità in soli 30 minuti. Questa rapidità ti permette di riprendere al più presto le tue attività senza dover aspettare ore per una ricarica completa.

Le 8 uscite versatili della EB3A offrono una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui una porta PD da 100W per una ricarica superveloce, una ricarica wireless, una porta AC da 600W, USB-A, una porta per auto e DC 5521. Questa versatilità la rende perfetta non solo per i viaggiatori, ma anche per i camperisti e coloro che lavorano in ambienti remoti.

Inoltre, la BLUETTI EB3A funge anche da UPS affidabile, garantendo un’alimentazione di backup istantanea in caso di interruzione di corrente. Ciò significa che i tuoi dispositivi sensibili, come PC desktop e file server, sono protetti dalla perdita o dal danneggiamento dei dati, offrendoti la tranquillità che meriti.

Con l’acquisto della BLUETTI EB3A, non ricevi solo una centrale elettrica portatile di alta qualità, ma anche un cavo di ricarica AC, un cavo di ricarica solare, un manuale utente dettagliato, oltre a 24 mesi di garanzia e un servizio clienti cordiale. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di portare con te ovunque, una fonte affidabile di energia, al prezzo speciale di soli 236,00 euro.