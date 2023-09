Centrale elettrica OUKITEL BP2000 in promo lancio: STRAORDINARIA

Una spettacolare centrale elettrica da balcone e portatile, che può funzionare anche tramite pannello solare. Un prodotto super premium e di ultima generazione. OUKITEL BP2000 è in promo lancio su Geekmall e il momento è perfetto per approfittare di uno sconto corposissimo sulla tua preferita fra le diverse configurazioni a disposizione.

Non si tratta di un prodotto base, ma di una soluzione potente e completa che sarà perfetta da utilizzare a casa, ma anche mentre viaggi in camper oppure sei in campeggio. Ovunque tu abbia bisogno di una valida fonte di corrente elettrica, affidabile e a lunga durata, potrai fare affidamento su questo eccellente sistema. Ovviamente, fra le diverse possibilità di ricarica, c’è anche quella solare: in questo modo, potrai ottenere energia elettrica in modo completamente gratuito e sostenibile, grazie al sole.

Scopri adesso tutte le sue caratteristiche e le diverse configurazioni in sconto disponibili, ma ricorda: per spuntare il prezzo più basso possibile, è fondamentale usare i codici sconto che ti segnalerò a breve. Copia quello che ti occorre e incollalo prima del pagamento, in questo modo potrai ottenere fino a 200€ di sconto aggiuntivo sul prezzo offerta:

modello base a 1199€ invece i 1500€: AHWAV49N

versione con una batteria aggiuntiva a 2199€ invece di 3998€: 5SVQL2UH

modello con due batterie aggiuntive a 2999€ invece di 5697€: 5SVQL2UH

set con un pannello solare da 400W a 1799€ invece di 3198,99€: 3CGP57XU

set con due pannelli solari da 400W a 2199€ invece di 4098,99€: NSBPBTKX

kit con un pannello solare da 400W e una batteria aggiuntiva a 2698€ invece di 4897€: 9LGF5ZMH

Acquisti in totale sicurezza e ricevi tutto in modo veloce e gratuito, grazie alle spedizioni in partenza da magazzino europeo. Inoltre, scegliendo PayPal puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero. A questo punto, non rimane che decidere quale configurazione preferisci e risparmiare un sacco.

Una batteria gigante da ben 64000 mAh per collegare non solo dispositivi di elettronica, grazie alle 6 porte USB (di tipo A e di tipo C), ma anche elettrodomestici, TV e prodotti ad alto assorbimento energetico. Infatti, ci sono diverse prese Schuko che supportano un massimo carico energetico di ben 2200W.

Come anticipato, questo completissimo sistema può anche funzionare tramite energia solare: puoi utilizzare il pannello solare che possiedi già, l’impianto solare da balcone oppure scegliere una delle configurazioni con completa di pannello solare ad alta efficienza. Per avere un sistema di backup ancora più potente, puoi optare per una o più batterie aggiuntive (puoi aggiungerne fino ad altre 7): in questo modo, puoi arrivare ad avere un’autonomia energetica che copre fino a 6 giorni.

Come anticipato, Oukitel BP2000 supporta diversi metodi di ricarica: tramite presa elettrica a muro, pannello solare, combinando pannello solare e presa elettrica a muro, sfruttando l’automobile oppure anche un generatore di elettricità.

Non perdere la possibilità di portare a casa questa eccellente centrale elettrica in promo lancio su Geekmall. Scegli la configurazione che preferisci, approfitta degli sconti aggiuntivi, sfruttando gli speciali codici sconto, e completa i tuoi ordini rapidamente. Ricevi tutto con spedizioni super rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Se preferisci, paga in 3 rate a tasso zero utilizzando PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.