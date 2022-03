Cellularline presenta "The One", l'accessorio perfetto per gli iPhone

L’arrivo della linea di iPhone 12 lo scorso anno ha portato il colosso di Cupertino a prendere una decisione largamente criticata da molti, ma quasi subito seguita dalla maggior parte dei produttori di smartphone: la rimozione del caricabatterie dalla confezione di vendita.

La mossa strategica di Apple, nata anche da un’esigenza di natura ecologica, che alla fine le ha permesso di guadagnare 6.5 miliardi di dollari, ha portato gli utenti dei nuovi device a guardarsi attorno alla ricerca di un caricabatterie affidabile e veloce: The One di Cellularline risponde proprio a queste specifiche esigenze.

The One è il caricabatterie di Cellularline per tutti gli utenti iPhone (e non solo)

Grazie al pieno supporto alla ricarica rapida da 30W, infatti, The One rappresenta l’accessorio ideale per ricaricare rapidamente tutti i dispositivi Apple senza alcun tipo di problema. Leggero, compatto e robusto, l’accessorio è adatto quindi per garantire piena compatibilità con tutti i modelli di iPhone, iPad, Apple Watch e anche con alcuni modelli di MacBook (MacBook Air M1, MacBook Retina da 12” e MacBook da 13”).

Dotato di una porta USB Type-C da 30W compatibile con tutti i cavi USB Type-C commercializzati sul mercato, The One di Cellularline permette di sfruttare la nuova funzione di ricarica rapida di alcuni dispositivi per ottenere il massimo dal proprio device e continuare ad utilizzarlo anche dopo pochi minuti. Secondo i test comunicati dalla compagnia reggiana, infatti, il caricabatterie è in grado di offrire il 50% di autonomia del nuovo iPhone SE (2022) dopo appena 30 minuti di carica.

Prezzo e disponibilità

Il caricabatterie da 30W di Cellularline è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 32,99€ con consegna rapida in 1 giorno e senza costi aggiuntivi di spedizione. È la soluzione ideale se possiedi uno dei nuovi device Apple compatibili con la ricarica rapida: portalo sempre con te per continuare a utilizzare i tuoi device per molte ore dopo una breve ricarica.