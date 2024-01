Cellulare Trevi con tasto SOS, ideale per i nonni: bastano 35€

L’efficiente cellulare Trevi Sicuro 10 si fa apprezzare per la sua semplicità di utilizzo. Una delle proposte più interessanti a disposizione di chiunque non fosse molto in confidenza con la tecnologia dei moderni smartphone. Il pubblico senior apprezzerà le funzionalità intuitive di questo telefonino: chiamate SOS, messaggi e molto altro.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione giunga al termine: effettua l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 10%, il cellulare Trevi potrà essere tuo con circa 35 euro.

Torna in offerta il cellulare Trevi Sicuro 10

Frontalmente troviamo un buon display LCD con diagonale da 1,77 pollici e caratteri grandi per offrire la massima leggibilità in ogni situazione. La memoria interna del cellulare Trevi, su cui salvare fino a 200 numeri e 50 sms, può essere aumentata con l’inserimento di una microSD.

Il cellulare Trevi Sicuro 10 mette a disposizione tante funzionalità come il lettore multimediale di file audio e video, le opzioni per chiamate SOS, il registratore vocale e la torcia LED. Lunga durata della batteria e compatibilità con la ricarica rapida sfruttando la pratica basetta in dotazione.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello il tuo nuovo cellulare Trevi Sicuro 10: spenderai ancora meno e riceverai il telefono velocemente a casa con consegna gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.