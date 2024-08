Cellulare Panasonic con tasto SOS: oggi è tuo ad appena 52€

Il cellulare Panasonic che ti proponiamo oggi è perfetto per chi desidera un telefono semplice ed intuitivo nell’utilizzo: ideale per persone anziane o anche come dispositivo secondario, grazie alla sua batteria di lunga durata. Presenti tutte le funzioni più essenziali come chiamate e messaggi, oltre ad opzioni pratiche come le chiamate d’emergenza ed il vivavoce.

Non lasciarti scappare questa occasione: acquista ora su Amazon il cellulare Panasonic con uno sconto speciale del 13%, che fa scendere il prezzo a soli 52 euro.

Cellulare Panasonic in offerta per poche ore

Questo cellulare Panasonic è estremamente facile da usare, con grandi tasti retroilluminati che facilitano la digitazione e rendono superfluo l’uso degli occhiali. Il display da 2,4 pollici assicura una leggibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Con il tasto per le chiamate d’emergenza, puoi contattare automaticamente fino a cinque numeri predefiniti ed attivare automaticamente il vivavoce. La batteria garantisce fino a 450 ore di standby, mentre l’altoparlante integrato offre un suono chiaro e potente.

Approfitta subito di questa offerta: aggiungi al carrello il cellulare Panasonic ad un prezzo imbattibile, con consegna rapida e senza costi di aggiuntivi direttamente a casa tua.