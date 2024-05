Cellulare Panasonic con tasto di EMERGENZA: bastano solo 42€

Il cellulare Panasonic è particolarmente adatto per il pubblico senior, che potrebbe trovare difficoltoso utilizzare i moderni smartphone, ma è ideale anche per chi cerca un secondo telefono con una batteria di lunga durata per effettuare chiamate, inviare messaggi e non solo. Da sottolineare anche la funzione per le chiamate prioritarie e il vivavoce.

Non perdere questa opportunità: approfitta dell’offerta prima che scada e fai l’ordine su Amazon con uno sconto eccezionale del 28%, che ti permetterà di avere il cellulare Panasonic a soli 42 euro invece di 59 euro.

Cellulare Panasonic a prezzo stracciato su Amazon

Il cellulare Panasonic è estremamente facile e intuitivo da usare: dispone di grandi pulsanti retroilluminati che facilitano la composizione dei numeri, anche senza occhiali. Il display da 2,4 pollici offre una buona visibilità dei contenuti, anche sotto la luce solare diretta.

Con la pressione del pulsante “chiamata prioritaria”, si avvierà una chiamata a cinque numeri preimpostati, attivando automaticamente la modalità vivavoce. La batteria garantisce fino a 450 ore di standby. Infine, l’altoparlante integrato offre un audio chiaro e comprensibile.

Sfrutta l’occasione e salva nel carrello il tuo cellulare Panasonic, prima che le scorte si esauriscano: risparmierai 17 euro ed arriverà a casa in pochi giorni senza costi di spedizione.