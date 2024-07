Cellulare con funzioni SOS a poco più di 20€: vera OCCASIONE

Il cellulare Trevi Sicuro 10, oggi ad un prezzo estremamente competitivo, è la scelta perfetta per chi desidera semplicità e praticità d’uso. Ideale per chiunque preferisca una tecnologia super accessibile rispetto a quella degli smartphone moderni: un telefono pensato per il pubblico senior, con funzionalità intuitive che permettono di effettuare chiamate e inviare messaggi in pochi clic.

Approfitta subito dell’offerta speciale e completa l’acquisto su Amazon: con uno sconto imperdibile del 20%, il cellulare Trevi è disponibile al sorprendente prezzo di soli 23 euro.

Cellulare Trevi Sicuro 10 al prezzo più basso di sempre

Trevi Sicuro 10 è un cellulare dotato di schermo LCD da 1,77 pollici, con caratteri grandi che assicurano una leggibilità eccellente in qualsiasi condizione. La memoria interna consente di memorizzare fino a 200 numeri e 50 SMS: può essere ampliata in ogni momento con una microSD.

Questo cellulare include diverse funzioni utili, come un lettore multimediale per file audio e video, opzioni per chiamate SOS, un registratore vocale ed una torcia LED. Infine, la batteria a lunga durata supporta la ricarica rapida tramite la comoda basetta inclusa.

Rimangono pochi modelli disponibili, per cui salva nel carrello il cellulare Trevi Sicuro 10 al prezzo più conveniente di sempre, così da riceverlo direttamente a casa tua in pochi giorni.