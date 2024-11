C'è la Black Week Italo: scopri una promozione diversa ogni giorno

Anche Italo partecipa al Black Friday, con una settimana di promozioni: ce n’è una diversa ogni giorno. La Black Week propone per oggi, lunedì 25 novembre, doppi punti Italo Più a chi acquista un viaggio: scopriamo come funziona nel dettaglio l’offerta.

Prima promo Black Week di Italo: doppi punti

La compagnia ferroviaria, in occasione della Black Week, lancerà una nuova promozione alle 10 di ogni giorno, fino al 29 novembre. Oggi è possibile ottenere doppi punti Italo Più, da usare per richiedere prima i propri premi (come, ad esempio, i viaggi gratuiti).

Partecipare è semplicissimo: basta acquistare un biglietto Italo alta velocità oppure un biglietto con soluzione integrata treno + bus (Itabus) entro le 10 del 26 novembre. Il sistema caricherà così il doppio dei punti (che variano in base alla tratta selezionata), che saranno poi visibili nella propria Area Personale dopo la data di viaggio.

I punti Italo Più possono essere convertiti in premi, da richiedere autonomamente a scelta dal catalogo. Bastano 800 punti per ottenere un viaggio gratis con Italo: la promozione è quindi un ottimo modo per accumulare molto più in fretta i punti necessari. Non sei iscritto al programma fedeltà Italo Più? C’è una promozione anche per te.

Iscrivendosi al programma tra le 10 del 25 novembre e il 2 dicembre, sarà possibile ricevere un Bonus Benvenuto di ben 200 punti Italo Più, anziché di 100 come normalmente viene accreditato. Il bonus sarà erogato una sola volta, ma ti darà un buon punto di partenza per accumulare i punti necessari a raggiungere il premio desiderato.

Ricordiamo che la promo doppi punti è attiva fino alle 10 di domani, 26 novembre. Dopodiché scatterà una nuova promozione, che al momento non è stata ancora rivelata: sarà disponibile sulla pagina ufficiale della Black Week di Italo, che puoi raggiungere cliccando qui.