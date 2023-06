C'è il 31% di sconto per il re dei wearable, Samsung Galaxy Watch5

Inutile girarci intorno: se vuoi acquistare il miglior smartwatch di fascia premium senza spendere un capitale, non devi assolutamente farti scappare l’incredibile offerta di Amazon che ha come protagonista l’ottimo Samsung Galaxy Watch5 44mm. Con un crollo di prezzo di ben 103€ grazie allo sconto immediato del 31%, il wearable del colosso sudcoreano quest’oggi ti costa appena 226€.

Una volta allacciato al polso è lampante il motivo per cui è considerato come il re dei wearable: non solo è costruito con materiali di altissimo livello, ma è anche comodissimo da indossare e ha un design eccellente.

Samsung Galaxy Watch5 44mm costa 103€ in meno su Amazon: offerta shock

Munito di un bellissimo pannello touch a colori incastonato in cassa circolare in metallo, il wearable monta un precisissimo sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Alimentato da una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza fatica, Samsung Galaxy Watch5 44mm è anche un fedele alleato degli sportivi: lo allacci al polso ed inizia automaticamente a tracciare i tuoi allenamenti al chiuso o all’aperto.

Con queste premesse è davvero difficile non acquistare subito l’ottimo smartwatch di Samsung in offerta su Amazon, a maggior ragione oggi con la consegna rapida a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione gratis (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.