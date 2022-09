Cavo iPhone rotto? Pensa che con 8€ ne porti 3 a casa certificati MFi

Se il tuo cavo per iPhone è rotto o non funziona bene, mi sa che è arrivata l’ora di portarne a casa non uno ma bensì 3 nuovi a casa. Si tratta di un’offerta da non sottovalutare perché il ribasso del 20% e la qualità di questi oggetti è veramente ottima.

Conta che ne avrai per tutto il tempo che vorrai visto e considerato che non si spezzeranno mai. E inoltre? Sono lunghi ben 3 metri per il massimo della comodità. Acquistali immediatamente su Amazon con un click, li porti a casa a soli 8,79€.

Le spedizioni sono sia gratuite che veloci in tutta Italia con l’abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Cavo per iPhone: altro che uno, portane a casa 3

Sappiamo bene tutti che il cavo che trovi nella confezione Apple ha vita breve. Ok, potrai essere anche la persona più delicata al mondo, ma in un modo o nell’altro si spezzerà sempre e comunque.

Per evitare di ripetere questo trauma, opta per una variante come quella che ti sto suggerendo. In modo particolare, questi cavi qui sono completamente rivestiti da un intreccio di nylon che evitano brutte sorprese. I connettori (da un lato USB e dall’altro Lightning) sono rinforzati quindi non puoi avere dubbi: sono forti e resistenti.

Trattandosi di prodotti certificati MFi non corri problemi: ricaricano il tuo iPhone e non solo in modo superbo senza andare incontro a eventuali problematiche che potrebbero danneggiare le batterie.

Con quali modelli sono compatibili? Praticamente con qualunque tu abbia.

Collegati immediatamente su Amazon e non aspettare un secondo in più, acquista non un solo cavo per iPhone ma bensì 3 pezzi da 3 metri. Li trovi a soli 8,79€ grazie alla promozione in corso. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.