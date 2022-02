Cavo di ricarica Android: paghi 1, prendi 2 per un sistema SMART

Cosa intendo quando dico “sistema smart”? Un cavo di ricarica unico nel suo genere che abolisce il problema dello spinotto in verticale e ti restituisce non solo un mezzo sicuro con cui ripristinare la batteria dei tuoi prodotti, ma persino eterno. Grazie alla doppia promozione in corso su Amazon, hai l'occasione di portartene due a casa a prezzo più che ottimo. Spunti il coupon in pagina e con 9,15€ concludi la transazione.

Spedizioni gratuite e immediate se sei cliente Prime così non ti fai mancare assolutamente niente.

Cavo di ricarica: Android e non solo, due type C eccezionali

Li vedi già da te che sono diversi dal solito. Il fatto che lo spinotto si sviluppi in orizzontale e non in verticale è il passo vincente. Non solo ti fa continuare ad utilizzare lo smartphone senza problemi, ma evita che si rompa lui stesso e che si possa danneggiare il connettore all'interno.

In poche parole con un acquisto fai ben tre mosse vincenti.

In confezione trovi due cavi a tua completa disposizione, entrambi sono lunghi 2 metri in modo da garantirti la massima libertà di movimento. Per la loro intera lunghezza sono rivestiti da un intreccio di nylon che non scende a compromessi in tema di resistenza.

La ricarica rapida è ovviamente supportata in tutta la sua potenza per non farti scendere a compromessi.

Che fai, non li acquisti? Spunta al volo il coupon su Amazon e rendi tuoi questi due cavi di ricarica per Android e qualunque altro dispositivo compatibile a soli 9,15€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.