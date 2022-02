Cavi per iPhone, prezzo da paura per 3 pezzi INDISTRUTTIBILI (5€)

Dei cavi per iPhone con cui ricaricare tutti i tuoi prodotti Apple compatibili a prezzo da paura. Niente più paura di rimanere senza grazie a questo pack che te ne fa avere ben tre a prezzo irrisorio, 5€ appena su Amazon e li ricevi in un batter d'occhio.

Disponibili per le spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Cavi per iPhone: niente più limiti, neanche di spazio

Sono tre i cavi per iPhone che ti sto proponendo e sono tutti uguali se non per una caratteristica. Prima di scoprire quale, ti svelo subito che sono di qualità suprema e non si spezzano neanche se ti ci applichi. Infatti sono tutti rinforzati per non rompersi prima dei dieci anni di tempo.

Praticamente l'intera lunghezza è rivestita da un intreccio di nylon per tutelare tutto ciò che si trova al loro interno. Anche le estremità sono solide.

Tutti e tre sono uguali, però ti faccio sapere che non hanno la stessa lunghezza. In questo modo ciascuno ti può tornire utile in un'occasione diversa. In particolar modo ne trovi:

uno lungo 0,15 metri ;

; uno lungo 1 metro;

uno con una lunghezza di 1,8 metri.

Scegli quello che preferisci e conservi gli altri per diverse occasioni o per quando hai uno stato di emergenza e ti serve un ricambio. Quello più corto, ad esempio, puoi abbinarlo a un powerbank per quando sei fuori casa. In questi casi un cavo lungo non ti serve proprio a niente!

In ogni caso io ti rammento che questi tre cavi per iPhone li trovi proprio su Amazon, al piccolo prezzo di 5,09€, un vero affarone. Acquistali immediatamente e ricevili a casa in uno o due giorni senza pagare neanche un euro in più grazie ai servizi Prime.