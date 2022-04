Cassetta attrezzi 220 in 1 a 34€: PREZZACCIO fai da te Amazon

Una cassetta degli attrezzi con all'interno ben 220 pezzi, praticamente tutto quello che può servirti per i lavori di fai da te. All'interno della custodia, una marea di strumenti e adattatori.

Insomma, un prodotto da avere assolutamente in casa. A questo prezzo poi, è un vero e proprio affare: completa l'ordine al volo da Amazon, approfitta dell'offerta lampo, e accaparratelo a 34€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Cassetta attrezzi 220 pezzi: c'è tutto quello che serve

La apri e ti rendi subito conto che al suo interno c'è tutto quello che può servirti per i tuoi lavori domestici. Ovviamente, si presta anche all'utilizzo fuori dalle mura di casa, tanto puoi portarlo in giro senza alcun problema, grazie alla custodia. Ecco il suo contenuto:

1*Seghetto da 150mm

13*Seghetto lama

1*Chiave regolabile 200mm

1*Pinze per pompe d'acqua da 200mm

1*Pinza a crimpare 200mm

1*Martello da 280 mm

1*livella a bolla d'aria da 230 mm

1*Pinze combinate da 160 mm

1*Pinze a becchi d'ago da 160 mm

1*Coltello multiuso da 160 mm

1*Metro a nastro 3M

1*Nastro isolante

1*Torcia elettrica

1*Tester di tensione

1*Impugnatura del cacciavite

1*Connettore universale

1*Chiave a bussola da 1/4″

1*Estensioni da 1/4″

1*Prolunghe da 1/4″

1*Barra a T scorrevole da 1/4″

2*Cacciavite di precisione (Cacciavite Phillips + Cacciavite a Taglio)

11*Chiavi a brugola metriche: (1.27mm,1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,4.5mm,5mm,5.5mm,6mm)

11*Chiave a brugola SAE: (1/20″, 1/16″, 5/64″, 3/32″, 7/64″,1/8″,9/64″,5/32″,3/16″,7/32″,1/4″)

13*Chiave a bussola con supporto: (4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm)

20*Punte di cacciavite SL: (1/8,5/32,3/16,1/4; PH1,PH2,PH3; PZ1, PZ2, PZ3; T10,T15,T20,T25,T27,T30; H1/8,H5/32,H3/16,H1/4,Impugnatura del cacciavite non inclusa )

20*Morsetto per cavi

110*Bit di cacciavite

Come vedi, c'è proprio tutto e il bello è che in omaggio ricevi anche la custodia per portare tutti gli utensili e gli adattatori sempre con te. Un prodotto realizzato con attenzione alla cura dei dettagli e dei materiali di costruzione.

Questa cassetta per gli attrezzi, con 220 pezzi, a 34€ circa appena è un vero e proprio affare. Completa l'ordine al volo da Amazon per approfittare dell'offerta lampo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, disponibilità super limitata.