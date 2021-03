La cassa bluetooth Soundcore Motion+ è in offerta su Amazon a 79,99€, uno sconto del 27% che corrisponde ad un risparmio effettivo di 30 euro rispetto al prezzo di riferimento.

Lo speaker ha un design compatto ed è costruito per resistere agli urti e all’acqua secondo la certificazione IPX7, la parte superiore ospita i tasti per accendere il dispositivo, attivare il pairing e regolare il volume. Questo modello è dotato di due tweeter ad altissima frequenza, woofer in neodimio e radiatori passivi che sviluppano ben 30W di potenza.

Soundcore è il sottobrand di Anker che si occupa di produrre e vendere dispositivi audio di vario genere, specialmente cuffie e casse bluetooth. La Motion+ si connette allo smartphone e si interfaccia con l’apposita applicazione, per comandare la riproduzione ed equalizzare il suono a distanza.

Il produttore dichiara 12 ore di riproduzione con una sola carica, la batteria da 6.700 mAh permette di sfruttare lo speaker per interi weekend senza doverlo mai ricaricare.

Oggi la cassa bluetooth Anker Soundcore Motion+ è in offerta su Amazon a 79,99€, il prodotto è compatibile con la spedizione Prime che garantisce la consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Leggi anche: Spider-Man Miles Morales: gioco Playstation 5 in offerta (-13%)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica