La cassa bluetooth Anker Soundcore Motion+ va in offerta su Amazon a 79,99€, allo sconto preapplicato del 9% si aggiunge un ulteriore coupon da 20€. Per accedere all’offerta completa occurre selezionare la casella relativa al coupon e procedere all’acquisto, al momento del pagamento il prezzo risulterà ridotto.

Soundcore è il sottobrand di Anker che si occupa di produrre e vendere dispositivi audio di vario genere, specialmente cuffie e casse bluetooth. La Motion+ si connette allo smartphone e si interfaccia con l’apposita applicazione, per comandare la riproduzione ed equalizzare il suono a distanza.

Lo speaker è realizzato per resistere agli urti e grazie alla certificazione IPX7 resiste anche all’acqua. La parte superiore della scocca ospita i tasti per accendere il dispositivo, attivare il pairing e regolare il volume, sul retro invece troviamo l’ingresso AUX e la porta USB per la ricarica.

I due potenti tweeter integrati e i woofer in neodimio sviluppano ben 30W, una potenza sufficiente anche per la riproduzione in spazi aperti. La batteria integrata da 6.700 mAh garantisce fino a 12 ore di riproduzione con una sola carica.

Oggi la cassa bluetooth Soundcore Motion+ è in offerta su Amazon a 79,99€, applicando il coupon da 20€ in fase d’acquisto. Grazie alla spedizione espressa Prime il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica