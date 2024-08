Cassa Bluetooth Sony per il mare: il prezzo precipita a soli 48€

La cassa Bluetooth Sony SRS-XB13 è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo compatto, leggero ed in grado di offrire un suono potente e di alta qualità. Grazie alla sua costruzione impermeabile, è ideale per ascoltare musica durante l’allenamento in piscina o sotto la doccia, e puoi portarla con te anche al mare durante le vacanze estive. Inoltre, è ottima per le chiamate in vivavoce.

Approfitta di questa offerta e ordina subito la cassa Bluetooth Sony su Amazon con uno sconto imperdibile del 19%: il modello in tonalità nera è oggi disponibile a soli 48 euro, anziché 60 euro.

Cassa Bluetooth Sony oggi in offerta

La cassa Bluetooth Sony è robusta e facile da portare con te, grazie alla comoda cinghia. Nonostante le dimensioni compatte, offre un audio ricco e bassi profondi. Certificata IP67 per impermeabilità e resistenza alla polvere, è adatta per l’utilizzo in ogni situazione. Puoi tenere sotto controllo la batteria con l’indicatore di carica direttamente sul tuo smartphone. Il microfono integrato ti permette di effettuare chiamate in vivavoce con un audio chiaro e nitido. In sintesi, parliamo di un apparecchio versatile e tecnologicamente avanzato.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: aggiungi ora al carrello la cassa Bluetooth Sony ad un prezzo imbattibile ed approfitta della spedizione veloce e gratuita direttamente a casa tua.