Cassa Bluetooth potentissima sotto i 30€ con le Offerte di Primavera su Amazon

In questi giorni, durante la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, spicca un prodotto che potrebbe davvero interessarti: parliamo della cassa Bluetooth Rienok, in grado di offrire un suono di eccellente qualità nonostante il suo design compatto, che la rende comodissima da portare con te ovunque.

Zero preoccupazioni qualora decidessi di utilizzarla in ambienti umidi. Grazie alla certificazione IP67, questa cassa Bluetooth è completamente impermeabile. Quindi, che tu stia ascoltando musica sotto la doccia o ti stia rilassando a bordo piscina, non c’è nulla da temere.

Normalmente, il prezzo si aggira intorno ai 59 euro ma oggi, invece, bastano 29 euro per averla. Tutto questo è possibile grazie ad uno sconto esorbitante del 51% su Amazon. Un vero affare, non trovi? Ma fai attenzione: le scorte sono limitate, per cui acquistala subito per portarla a casa ad un prezzo così vantaggioso.

Cassa Bluetooth Rienok a meno di metà prezzo su Amazon

La cassa Bluetooth Rienok riproduce un suono incredibile, con bassi potenti e suoni alti cristallini, perfino quando alzi il volume al massimo: nessuna fastidiosa distorsione. Il dispositivo può anche contare sulle luci RGB integrate, che creano un’atmosfera pazzesca ma senza nessun vincolo: basta un doppio tocco sul pulsante “M” per spegnerle. Vuoi ascoltare la tua musica preferita senza usare il telefono? Puoi semplicemente inserire una scheda microSD contenente le tracce che hai già salvato.

Le comodità non si fermano qui. La cassa Bluetooth Rienok vanta un microfono incorporato, quindi puoi rispondere alle chiamate senza dover tenere il telefono in mano. La connessione Bluetooth è perfettamente stabile fino a 10 metri di distanza e permette un rapido collegamento a qualsiasi smartphone, tablet o altro dispositivo. Che dire poi dell’autonomia? Top! La batteria da 3000 mAh ti garantisce fino a 24 ore di ascolto continuo e, se scarica, la ricarichi velocemente con la porta USB C.

Devi fare in fretta, la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon ha le ore contate: aggiungi adesso al carrello la cassa Bluetooth Rienok a meno di metà prezzo e, nel giro di qualche giorno, sarà a casa tua per regalarti tutta la musica che vuoi.