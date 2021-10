Cassa Bluetooth potente ed elegante a soli 26€

La Cassa Bluetooth di Zealot è in promozione su Amazon: grazie allo sconto in atto la pagate appena 26,34 euro e ve la portate letteralmente dove volete. Con le spedizioni Prime garantite la ricevete in un battibaleno e se non siete abbonati le consegne sono comunque gratuite.

Cassa Bluetooth Zealot: caratteristiche principali

La cassa Bluetooth in offerta è un vero gioiellino disponibile in due colorazioni: blu ciano e nero. È impermeabile quindi la utilizzate in qualunque posto e con le sue dimensioni ridotte è anche facilmente trasportabile.

Ovviamente la riproduzione è ottima, il volume molto alto e potete sfruttare il Bluetooth 5.0 per collegare lo speacker al vostro smartphone senza problemi. Merita una nota anche la batteria che riesce a offrire ben 1500 minuti di riproduzione.

Acquista subito la cassa Bluetooth in una delle due colorazioni disponibili, la pagate appena 26,34 euro su Amazon. La ordinate e la ricevete in 24 ore se possedete una sottoscrizione Prime.