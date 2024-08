Cassa Bluetooth portatile impermeabile con BASSI POTENTI (32€)

Sia quando sei a casa che quando viaggi ti piace ascoltare la musica? Allora sono certo che non vorrai perdere questa occasione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello questa cassa Bluetooth portatile a soli 32,48 euro, invece che 49,99 euro. Per averla a questa cifra applica il coupon visibile in pagina.

Dunque ricapitolando, grazie a uno sconto del 28% sul prezzo originale più un ulteriore ribasso del 10% con il coupon, avrai un risparmio di oltre 17 euro sul totale. Con questo speaker wireless compatto e potente avrai tutto ciò che ti serve per ascoltare la musica che preferisci ovunque tu sia.

Cassa Bluetooth speciale a prezzo ridicolo

Tieni presente che questa è un’offerta a tempo e quindi dovrai fare in fretta. Con la cassa Bluetooth portatile RIENOK puoi collegare qualsiasi dispositivo come smartphone o tablet velocemente e ascoltare quello che desideri. Ha degli altoparlanti che riescono a distribuire il suono a 360° con bassi coinvolgenti e potenti.

La tecnologia Bluetooth 5.3 offre una connessione rapida e senza latenza. Avrai la possibilità anche di inserire una scheda TF fino a 32 GB contenente tutta la musica che vuoi ascoltare. Il suo design compatto e leggero, con un pratico laccetto per poterla agganciare dove desideri, la rende perfetta da tenere sempre con te. Ed è impermeabile con certificazione di grado IPX7.

Affrettati perché si tratta di una promozione che durerà pochissimo. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile a soli 32,48 euro, invece che 49,99 euro. Per averla a questa cifra applica il coupon visibile in pagina. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.