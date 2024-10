Cassa Bluetooth portatile e impermeabile per ascoltare la musica dove vuoi

Hai deciso di acquistare uno speaker wireless per ascoltare la musica in qualsiasi posto in qualsiasi momento ma non vuoi spendere troppi soldi? Allora lascia che ti aiuti segnalando di questa promozione pazzesca. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa cassa Bluetooth portatile a soli 29,32 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Incredibile ma vero, grazie a questo sconto sul prezzo originale del 46% e un ulteriore ribasso con il coupon del 10% solo oggi avrai un risparmio di oltre 30 euro sul totale. Con questo fantastico altoparlante dal suono potente e preciso puoi ascoltare i brani che preferisci collegandolo ai tuoi dispositivi in modo semplice.

Cassa Bluetooth portatile potente, leggera ed economica

Sono sicuramente queste 3 le caratteristiche che rendono questa cassa Bluetooth portatile uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Innanzitutto il suo design portatile e leggero, dotata di un pratico laccetto per agganciarla dove vuoi e con resistenza all’acqua certificata IPX7. Gode di luci LED con colori RGB che puoi accendere e spegnere manualmente.

Ha potenza da 30 W e offre un suono surround a 360° con bassi potenti e alti e medi equilibrati. La colleghi in modalità Bluetooth ai tuoi dispositivi in modo semplice e garantisce una connessione sempre affidabile e a bassissima latenza. Oppure puoi mettere all’interno una scheda SD fino a 32 GB con i tuoi brani preferiti. E possiede una super batteria da 3600 mAh che garantisce fino a 30 ore di riproduzione con una ricarica completa.

Non fare compromessi, godi chi il meglio senza strapagarlo. Vai subito su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile a soli 29,32 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.