Cassa Bluetooth per il mare? Questa costa solo 32€ con 2 sconti

La cassa Bluetooth Rienok spicca per la sua qualità audio di livello premium e per il design compatto che la rende facile da trasportare. Grazie alla sua struttura impermeabile, è perfetta per ascoltare musica ovunque tu sia: sotto la doccia, in piscina o al mare durante l’estate. La connessione a dispositivi come smartphone e tablet è rapidissima ed intuitiva.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon: sfruttando un maxi sconto del 28% e spuntando il coupon con sconto del 10%, la cassa Bluetooth Rienok è già tua al prezzo imbarazzante di appena 32 euro invece dei 49 euro di listino. Ordinala adesso, non hai più molto tempo.

Doppio sconto per la cassa Bluetooth Rienok

La cassa Bluetooth Rienok garantisce un suono stereo con bassi profondi e alti cristallini, anche a volumi elevati e senza distorsioni. L’illuminazione RGB è personalizzabile ed eventualmente disattivabile con un doppio tocco sul pulsante “M”. È anche possibile inserire una microSD per ascoltare le tue playlist preferite senza bisogno di connessioni esterne.

Dotata di un microfono integrato per le chiamate in vivavoce e certificata IP67, questa cassa Bluetooth è resistente a pioggia, polvere e schizzi d’acqua. La connettività wireless viene mantenuta fino a 10 metri di distanza e la batteria da 3000 mAh assicura fino a 24 ore di riproduzione no stop: inoltre, puoi ricaricarla velocemente tramite porta USB C.

Le unità disponibili sono ormai pochissime, per cui aggiungi subito al carrello la cassa Bluetooth Rienok a un prezzo incredibile e la riceverai a casa tua in tempi record con oltretutto la consegna gratuita.