Cassa Bluetooth? la JBL Flip 5 è quella da acquistare ORA (-46%)

Se hai voglia di fare festa e portare sempre con te un mezzo che non ti fa scendere a compromessi, la JBL Flip 5 è proprio il prodotto che fa al caso tuo.

Con un ribasso del 46% la paghi praticamente a metà prezzo e ti porti questa cassa Bluetooth portatile sempre con te al piccolo prezzo di 74,99€. Una promozione da non perdere per nessun motivo quindi completa l’acquisto il prima possibile.

Delle spedizioni non ti preoccupare dal momento che sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi Prime attivi sul tuo account.

JBL Flip 5: la cassa Bluetooth che fa tremare il mondo

Con dimensioni minime, questa cassa Bluetooth è perfetta da avere sempre dietro con te dal momento che resiste praticamente a qualunque genere d’intemperie e non ti delude mai. Completa di tutte le funzioni di cui sei in cerca ti fa sognare a occhi aperti una volta che premi play.

La caratteristica più rilevante di questo altoparlante è la sua batteria che con 12 ore di autonomia ti permette di spaziare in lungo e in largo senza mai doverti preoccupare di trovare una spina disponibile per poterla mettere in carica. Nello specifico, la puoi tirare dietro quando vai a mare, In piscina o al lago senza avere dubbi o paura di poterla rovinare dal momento che è completamente impermeabile e non teme né acqua né umidità.

Audio a 1000 con altoparlanti di prima qualità arricchiti da bassi corposi che ti smuovono fin dall’interno per creare una potenza complessiva di cui potrai andare fiero. Conta che se hai più altoparlanti JBL puoi persino sfruttare la tecnologia PartyBoost per collegarli tra di loro e rendere la situazione più interessante.

