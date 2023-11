Cassa Bluetooth impermeabile: pura POTENZA musicale a 31€

L’eccezionale cassa Bluetooth Rienok offre un suono di qualità incredibile e si distingue per una costruzione pregiata e resistente, che la rende utilizzabile in qualunque ambiente. Grazie alla sua impermeabilità, è perfetta per ascoltare musica anche mentre fai la doccia. Inoltre, lo speaker si connette istantaneamente a smartphone, tablet e numerosi altri dispositivi.

Devi approfittarne subito, prima che l’offerta termini: effettua il tuo acquisto su Amazon e, spuntando il coupon con sconto del 20% che trovi in pagina, la cassa Bluetooth sarà tua con appena 31 euro.

Torna in offerta la cassa Bluetooth Rienok

Bassi corposi e tonalità alte cristalline anche a volume più elevato, per un suono stereo senza alcuna distorsione. Bellissima l’illuminazione RGB di questa cassa Bluetooth, che potrai modificare a tuo piacimento o spegnere del tutto premendo due volte in corrispondenza del tasto “M”. All’occorrenza, sarà possibile inserire direttamente nel dispositivo una microSD contenente le tue playlist musicali, senza dover necessariamente connettere l’apparecchio ad altri dispositivi.

C’è anche un microfono incorporato per le tue chiamate in vivavoce. Il livello di protezione IP67 protegge lo speaker Bluetooth da pioggia, polvere, neve e schizzi. Connettività wireless decisamente stabile, funzionante anche a distanza di 10 metri. Eccellenti riscontri per quanto riguarda l’autonomia, grazie ad una batteria da 3000 mAh che assicura una durata fino a 24 ore. Non manca una porta USB C per ricaricare velocemente l’apparecchio.

Ascolta l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello oggi stesso la tua nuova cassa Bluetooth Rienok ad un prezzo ulteriormente ribassato: arriverà a casa in un lampo e con spedizione gratuita.

