Cassa Bluetooth impermeabile in super sconto grazie alla DOPPIA OFFERTA di Amazon

Questa cassa Bluetooth del brand Ohayo è un compagno perfetto per qualsiasi avventura: oggi è disponibile a soli 50,99€ grazie a una doppia offerta che include uno sconto del 14% e un coupon aggiuntivo da 9€.

Con una potenza di 40W, offre un suono immersivo grazie all’ultima unità di elaborazione audio indipendente e ai driver acustici stereo di precisione. La tecnologia DSP, i doppi subwoofer premium da 20W e i radiatori passivi in alluminio garantiscono bassi profondi e precisi, arricchendo la tua esperienza musicale.

Questa cassa Bluetooth è completamente impermeabile con uno standard IPX7, rendendola resistente e adatta a qualsiasi avventura all’aperto. Può galleggiare in superficie e immergersi completamente in acqua fino ad 1 metro per un massimo di 30 minuti. Con un’incredibile autonomia di 30 ore, è perfetta per lunghe sessioni di ascolto e può essere utilizzata anche sotto la doccia o in piscina.

La connessione Bluetooth 5.0 offre una connessione veloce e stabile fino a una distanza di 66 piedi. Puoi anche associare due altoparlanti dello stesso produttore per ottenere un’esperienza armoniosa e immersiva, attraverso la riproduzione wireless dei canali sinistro e destro separati. La cassa è dotata di luci a LED, ma possono essere disabilitate per prolungare la durata della batteria. Non farti scappare questa doppia offerta di Amazon e acquistala subito!

