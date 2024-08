Cassa Bluetooth da usare anche in doccia: c'è la ventosa (14€)

La cassa Bluetooth Music Hero è la scelta ideale per chi desidera un dispositivo versatile e con un’eccellente qualità audio. Dotata di una potente batteria, questa cassa è anche impermeabile: perfetta per l’uso in doccia grazie alla pratica ventosa, o per divertirti in piscina e al mare durante le vacanze. Puoi ascoltare la tua musica preferita ovunque e gestire le chiamate in vivavoce senza preoccuparti per la presenza di acqua o umidità.

Non hai più molto tempo, l’offerta sta per scadere: ordina oggi su Amazon la cassa Bluetooth Music Hero grazie ad uno sconto esclusivo del 25%, che fa crollare il prezzo a soli 14 euro.

Cassa Bluetooth Music Hero a prezzo stracciato

La cassa Bluetooth Music Hero è certificata IPX4, il che significa che è resistente agli schizzi d’acqua: ottima per l’uso in ambienti umidi come il bagno o la cucina. La ventosa resistente ti permette di fissarla saldamente su qualsiasi superficie, anche in posizioni difficili da raggiungere.

Grazie alla tecnologia Bluetooth, collegare la cassa a smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili è semplice e veloce. I pulsanti fisici consentono di controllare facilmente la riproduzione musicale, mentre il microfono integrato e la funzione vivavoce ti permettono di gestire le chiamate con facilità.

Non pensarci troppo, rimangono pochi modelli a disposizione: metti subito nel carrello la cassa Bluetooth Music Hero ad un prezzo che più basso non si può ed arriverà direttamente a casa tua in brevissimo tempo.