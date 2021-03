Il marchio W-KING propone la sua cassa Bluetooth/NFC da 50W in offerta su Amazon a 57,79 euro grazie a uno sconto del 15% sul prezzo di listino a cui può essere aggiunto un ulteriore sconto sempre del 15% tramite un coupon disponibile solo per oggi.

Cassa Bluetooth W-KING a un prezzo eccezionale

Si tratta di uno speaker portatile di altissima qualità che presenta una potenza di uscita di ben 50 W e un sistema di trasmissione acustica 2.2. Per far ciò, l’altoparlante è dotato di 2 driver per altoparlanti a gamma completa, 2 subwoofer passivi e 2 tweeter.

Inoltre sotto l’elegante e robusto guscio esterno, c’è un Powerbank da 8000mAh utile per caricare il vostro smartphone, tablet, action camera o qualsiasi altro dispositivo portatile necessario per i vostri viaggi. In ogni caso l’azienda garantisce ben 24 ore di autonomia con una sola ricarica completa.

Infine questa cassa Bluetooth non è solo robusto e resistente agli urti, ma anche impermeabile, antipolvere e antisabbia. Potete portarlo con voi nel vostro prossimo viaggio, in montagna, in campeggio, in spiaggia o ovunque voi vogliate.

Oggi la cassa W-KING è in offerta su Amazon a 57,79 euro con un risparmio di oltre 20 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’offerta che dura solo poche ore e le scorte stanno già finendo quindi affrettatevi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica