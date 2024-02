Cassa Bluetooth a soli 16,14€ grazie ad una MEGA OFFERTA di Amazon

L’altoparlante Bluetooth Sonkir offre un’esperienza audio immersiva e portatile a un prezzo conveniente. Dotato di tecnologia Bluetooth 5.0, garantisce una connessione stabile fino a 10 metri di distanza, consentendo il collegamento simultaneo di due dispositivi per una qualità audio stereo e HIFI a 360 gradi. Attualmente sono in offerta su Amazon al prezzo imbattibile di appena 16,14€.

Con due altoparlanti da 3 W integrati, questo altoparlante offre bassi HiFi 3D eccezionali e un suono stereo coinvolgente. La tecnologia avanzata garantisce una riproduzione audio chiara e nitida, mentre il diaframma spesso migliora la qualità dei bassi, offrendo un’esperienza di ascolto completa.

La batteria integrata da 1500 mAh offre un’eccellente autonomia, rendendo questo altoparlante ideale per l’uso in viaggio o all’aperto. Le sue dimensioni compatte e il design portatile lo rendono facile da trasportare ovunque tu vada, consentendoti di godere della tua musica preferita ovunque tu sia.

L’altoparlante Sonkir offre funzionalità versatili, con la possibilità di collegare dispositivi tramite cavo audio, scheda TF o USB per una maggiore flessibilità di riproduzione. Con la sua combinazione di prestazioni audio di alta qualità, design portatile e versatilità, questo altoparlante Bluetooth è una scelta eccellente per chiunque cerchi un’esperienza audio conveniente e di alta qualità. Non farti scappare questa offerta e acquistali subito ad un prezzo magnifico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.