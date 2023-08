Cassa bluetooth 20W in doppio sconto su Amazon: la paghi meno di 20€

Vuoi portare la tua musica preferita ovunque tu vada, con un suono potente e chiaro che riempie l’ambiente? Ora puoi farlo con l’incredibile offerta su Amazon per questa cassa Bluetooth da 20W, che ti permetterà di godere della tua musica con un risparmio doppio: il prezzo è infatti ridotto a soli 17,99 euro invece di 32,99 euro grazie a un coupon sconto da applicare direttamente in pagina.

Cassa bluetooth in offerta

Questa cassa Bluetooth ti offre una connessione stabile e affidabile fino ad una lunga distanza. Anche se il segnale è debole, non dovrai preoccuparti di perdere la connessione con i tuoi dispositivi preferiti come smartphone, TV o laptop. Grazie a un chip Bluetooth avanzato, questa cassa si collega in modo rapido e semplice a qualsiasi dispositivo compatibile.

Con una potenza totale di 20W, questa cassa Bluetooth offre un suono surround a 360° che riempie ogni angolo della stanza. I bassi potenziati unici ti faranno sentire ogni nota e ogni ritmo con una chiarezza eccezionale. Gli alti nitidi e i medi dettagliati non avranno distorsioni nemmeno al massimo volume, grazie a un avanzato processore di segnale digitale.

E non ti dovrai preoccupare se vuoi portare questa cassa Bluetooth con te in luoghi come la spiaggia o la piscina. La certificazione IPX5 garantisce che sia impermeabile e resistente alla polvere. Quindi potrai goderti il tuo ritmo preferito sotto la doccia, in piscina o in qualsiasi altra occasione senza preoccuparti dei danni.

La potenza non si ferma qui. Questa cassa Bluetooth potente è dotata di un diaframma dei bassi in alluminio e di doppi altoparlanti da 20W, che offrono un suono forte e chiaro anche a volumi elevati. La qualità sonora è naturale e omogenea, senza distorsioni o rumori fastidiosi.

E con una batteria all’avanguardia, potrai goderti fino a 24 ore di riproduzione musicale continua al 50% del volume o tempo di conversazione grazie al microfono integrato. Questa cassa Bluetooth è la compagna ideale per le tue avventure musicali, permettendoti di vivere ogni nota e ogni beat senza preoccuparti di doverla ricaricare frequentemente.

Non perdere l’opportunità di portare a casa questa fantastica cassa Bluetooth 20W a un prezzo incredibilmente scontato. L’offerta è limitata nel tempo, quindi assicurati di approfittarne subito e goditi la tua musica preferita con un suono potente e chiaro ovunque tu vada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.