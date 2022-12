Caso Twitter: come proteggersi dalle fughe di dati

Recentemente abbiamo appreso che un hacker sta vendendo dati pubblici e privati di oltre 400 milioni di profili Twitter. Gli utenti in oggetto sarebbero coloro che nel 2021 avevano eliminato il loro account dalla piattaforma.

L’attore delle minacce conferma la sua tesi sostenendo di aver sfruttato per l’operazione una vulnerabilità ora risolta. Il prezzo di vendita si aggira intorno ai 200.000 dollari per una vendita esclusiva, afferma la testata Bleeping Computer.

L’autore della minaccia, sotto pseudonimo Ryushi, in un post sul forum violato ha minacciato Elon Musk e Twitter. Nel lungo testo che ha scritto appare chiara un’estorsione ai danni di questa società. Ecco cosa si legge in alcune righe:

Twitter o Elon Musk, se stai leggendo questo, stai già rischiando una multa GDPR per oltre 5,4 milioni di violazioni immaginando la multa di 400 milioni di utenti che violano la fonte.

La tua migliore opzione per evitare di pagare $ 276 milioni di dollari di multe per violazione del GDPR come ha fatto Facebook (a causa dello scraping di 533 milioni di utenti) è acquistare esclusivamente questi dati.

Twitter & Company: come puoi difenderti dalle fughe di dati

Purtroppo questo di Twitter non è un caso isolato. Le fughe di dati sono ormai all’ordine del giorno e spesso non dipendono da noi o da una nostra distrazione. Semplicemente ci registriamo a un sito, social network, e-Commerce ecc… e ci troviamo con la privacy violata perché degli hacker hanno rubato i loro dati sfruttando una vulnerabilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.