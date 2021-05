Casio ha appena lanciato il nuovo G Shock GBA900, il suo smartwatch per il monitoraggio del fitness più conveniente del suo listino.

Casio G Shock GBA900: le sue specifiche

Il noto produttore di orologi ha rilasciato un nuovo orologio dalla sua serie G-SHOCK ed è un mix di componenti digitali e analogici. Il GBA900 è uno smartwatch pensato per il fitness con diverse caratteristiche che lo rendono un perfetto compagno di allenamento e benessere a tutto tondo.

Con la connettività Bluetooth sul dispositivo, potrete trasferire rapidamente i tuoi progressi di allenamento allo smartwatch utilizzando l'app G-SHOCK Move, compatibile con i dispositivi Android e iOS. Il software può visualizzare passi, distanza di corsa e altre metriche sulle prestazioni monitorate dall'orologio.

Non di meno, il gadget dispone di sensori integrati che tracciano alcuni aspetti del regime di fitness di un utente. Gli accelerometri hanno anche diverse funzionalità come la modalità 5 allarmi, la resistenza agli urti e all'acqua, l'ora mondiale presente in 48 città e una doppia luce LED che illumina il dispositivo.

Il GBA900 evoca la sensazione del classico look Casio G Shock ma ha un case sottile da 16,6 mm. Ha un grande quadrante da 51,3 × 48,9 mm con sul versante superiore è presente uno analogico per il monitoraggio delle prestazioni. Fra i valori registrati troviamo la velocità, distanza di corsa, le calorie consumate e ritmo. C'è un tracciatore di passi giornalieri e un multi-timer regolabile sul display LCD.

L'orologio fitness Casio GBA900 manca di alcune delle funzionalità di base che sono state il segno distintivo dei dispositivi indossabili intelligenti. Non dispone di sensori di ossigeno nel sangue o per il monitoraggio della frequenza cardiaca. Il terminale è un orologio fitness a basso prezzo e può essere preordinato a $ 130 dal sito web di Casio e da altri rivenditori.

Casio ha una lunga storia nella produzione di orologi, così come di altre apparecchiature elettroniche di base. Si sta gradualmente facendo strada nel segmento dei dispositivi per il fitness. Tuttavia, la società potrebbe dover espandere il proprio portafoglio per avere una fetta di mercato con prodotti di prim'ordine.

