Sei utente Vodafone? Allora attiva gratis il nuovo programma Happy Cashback, basta essere iscritto a uno dei programmi fedeltà. Ecco come funziona e come puoi ricevere ricariche gratis per il tuo smartphone.

Cashback: ecco quello di Vodafone

Se sei iscritto a Vodafone Happy, Black oppure Black Limited Edition, puoi accedere al cashback dell'operato rosso e ottenere premi e vantaggi per ogni codice Happy Friday o Black che utilizzi e non solo. Ricevi un bonus anche per ogni spesa sull'Happy Shop. Quest'ultimo, è un nuovo store al quale puoi accedere direttamente dall'applicazione My Vodafone!

Ecco i premi del programma cashback di Vodafone:

per ogni codice Happy Friday utilizzato: 1€ di Happy Cashback

con ogni codice Happy Black utilizzato: 2€ di Happy Cashback

per ogni acquisto effettuato su Happy Shop: fino al 15% dell’importo in Happy Cashback.

Ogni volta che i premi raccolti avranno raggiungo la soglia minima di 5€ potrai convertirli in ricariche per lo smartphone. Tutto rigorosamente gratis!

Che aspetti a iscriverti all'Happy Cashback di Vodafone?

