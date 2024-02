Casa SMART con solo Echo Dot, ora migliorato e in SCONTO su Amazon

Metti in casa Echo Dot e rendi la tua casa smart con un solo tocco. Invece di uscire pazzo e non sapere cosa fare, spendi il minimo e ottieni tutto quello di cui hai bisogno e soprattutto i vantaggi di Alexa a tua completa disposizione. Tra i più piccoli nella rosa dei prodotti di Amazon, Dot è una certezza.

Lo sconto che è andato online non è elevato ma ti strizza comunque l’occhio. Se da tempo stavi considerano l’acquisto di un prodotto del genere, beh, collegati e acquistalo a soli 62,99€ su Amazon.

Come sempre, invece, le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime.

Echo Dot, il dispositivo per una casa smart con un tocco

Lo metti un p0′ dove vuoi dal momento che ha delle dimensioni compatte. Sta bene in salotto così come in cucina e perché no… anche in camera da letto! Echo Dot di 5a generazione è sul mercato soltanto per soddisfarti e con le varie migliorie che sono state introdotte non lascia niente a desiderare.

Pensa che lo colleghi alla corrente, lo sincronizzi con l’app di Alexa sullo smartphone ed è tutto pronto. Sfrutta Amazon Alexa per tutte le funzioni che vuoi come ascoltare musica, ricevere informazioni, creare promemoria, ottenere notizie su un determinato argomento e persino tenerti in contatto con amici e familiari.

Hai i controlli fisici con cui puoi persino disattivare il microfono se vuoi privacy e regolare il volume. Da ora, poi, trovi il sensore di temperatura che rileva in automatico quanti gradi ci sono in casa. A cosa serve? Se colleghi un sistema di riscaldamento e raffreddamento smart, puoi creare delle azioni automatiche e trovare casa sempre alla giusta temperatura senza che tu faccia niente.

Non perdere neanche un secondo in più ma collegati al volo su Amazon dove acquisti il tuo Echo Dot di 5a generazione a soli 62,99€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.